Россияне поставили рекорд покупок электрокаров в марте

В марте 2024 года в России было продано 2499 новых электрокаров, что стало самым высоким показателем в истории страны. Это на 577 машины больше, чем предыдущий рекорд, установленный в декабре прошлого года. За первый квартал 2024 года общее количество проданных электромобилей составило 5 889 штук, что в 3,6 раза больше, чем за тот же период годом ранее.

На рынке электромобилей Zeekr остаётся лидером, с 1216 проданными автомобилями в марте, что составляет почти половину от общего числа продаж. На втором месте с большим отрывом следует Volkswagen (269 шт.), а на третьем — Tesla (152 шт.). Этот тренд подтверждает постоянный рост доли электрокаров на автомобильном рынке России. В марте 2024 года они составили уже 1,7% от всех проданных новых легковых автомобилей, в то время как год назад этот показатель был 1%.