Россияне построили ферму добычи криптовалют в гараже

Жители города Сысерть в Свердловской области организовали подпольную майнинговую ферму в своём гараже, крадущую электроэнергию. Общая сумма украденной электроэнергии составила 1,16 миллиона рублей. 20 декабря сотрудники «Россети Урал» выявили перегрузку на одной из трансформаторных подстанций, вызванную незаконным подключением гаражей для майнинга криптовалют.

Майнинговая деятельность в гаражах обнаружена при проведении проверки, и теперь полиция займётся расследованием. Российская полиция примет меры в отношении владельцев фермы. Это стало возможным благодаря тщательной проверке энергетических станций, которая выявила несанкционированные подключения и необычную нагрузку на сеть.

Ранее Минэнерго сообщило, что изменения в тарифах на электроэнергию будут затрагивать только тех, кто потребляет значительно больше среднего объёма в регионе. Федеральная антимонопольная служба предложила ввести дифференцированные тарифы с начала 2024 года для борьбы с незаконной деятельностью в сфере майнинга.