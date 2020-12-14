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Россияне потратили более 1 млрд долларов на мобильные приложения в 2020 году
По всему мира эта цифра достила 112 млрд долларов
В сети появилась свежая статистика о том, сколько денег было потрачено на мобильные приложения как в целом в мире, так и в России. Так, например, только россияне потратили в 2020 года более 1 млрд долларов на приложения для iOS и Android.
Итоги года подвела компания App Annie, которая подметила, что общий расход в App Store и Google Play за прошедший год превысил 112 млрд долларов, что на 25% больше, чем в 2019 году. При этом 81 млрд был потрачен на игры, в то время как приложения «забрали» лишь 31 млрд долларов. Правда, стоит отметить, что расходы в Google Play выросли почти на 30%.
Среди самых популярных приложений 2020 года как в России, так и по всему миру были ZOOM Cloud Meetings, Google Meet и TikTok. При этом траты россиян в App Store и Google Play составили 1,2 млрд долларов.