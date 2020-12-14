Россияне потратили более 1 млрд долларов на мобильные приложения в 2020 году

Итоги года подвела компания App Annie, которая подметила, что общий расход в App Store и Google Play за прошедший год превысил 112 млрд долларов, что на 25% больше, чем в 2019 году. При этом 81 млрд был потрачен на игры, в то время как приложения «забрали» лишь 31 млрд долларов. Правда, стоит отметить, что расходы в Google Play выросли почти на 30%.

Среди самых популярных приложений 2020 года как в России, так и по всему миру были ZOOM Cloud Meetings, Google Meet и TikTok. При этом траты россиян в App Store и Google Play составили 1,2 млрд долларов.