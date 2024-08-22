Россияне потратили более 20 млрд рублей на донаты в играх

В июле 2024 года геймеры потратили на внутриигровые покупки более 20,4 млрд рублей, что превышает расходы на покупку самих игр. Такие данные опубликовали аналитики онлайн-школы XYZ, специализирующейся на геймдеве и компьютерной графике.

По словам стримера и профессионального игрока в Dota 2 Александра Минифаева (Sahami), в индустрии игр сейчас доминируют две модели монетизации. Первая — это продажа игр за фиксированную цену, где пользователи платят только один раз. Вторая модель — условно-бесплатная, где игра доступна бесплатно или за небольшую сумму, а основной доход разработчики получают от внутриигровых покупок. Минифаев отметил, что такая модель активно применяется в мобильных играх и проектах типа War Thunder или «Мир танков», которые специально настроены на стимулирование пользователей к постоянным тратам.

Аналитики XYZ указали, что средние расходы на внутриигровые покупки варьируются от 500 до 1 тыс. рублей за единоразовую транзакцию, а активные пользователи могут тратить до 2,5 тыс. рублей в месяц. Самыми популярными покупками стали подписки, косметические предметы, новые персонажи и игровые преимущества. Операционный директор онлайн-школы Bang Bang Education Владимир Синицын подтвердил, что донаты стали важным источником дохода в игровой индустрии, который может даже превзойти доходы от продажи игр. Среди игр, в которых чаще всего донатят, он выделил Genshin Impact, «Мир танков» и Mobile Legends.