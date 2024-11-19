Россияне потратили более 50 млрд рублей на игры за три месяца

В третьем квартале 2024 года российские геймеры потратили на видеоигры 52,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба онлайн-школы XYZ. Эти средства были потрачены на игры для ПК, приставок и мобильных устройств. Ранее, по данным той же компании, в I и II кварталах сумма расходов составила 49 млрд и 54,5 млрд рублей соответственно.

Несмотря на небольшое снижение расходов, число людей, покупающих игры, продолжает расти. В третьем квартале 2024 года таких оказалось 64%, что на 4% больше по сравнению с предыдущим периодом. Популярностью пользовались игры, такие как Baldur’s Gate 3, Tiny Glade и Frostpunk 2, рассказал представитель XYZ.

Эксперты же считают, что цифра в 52,4 млрд рублей может быть завышенной. Константин Сахнов из студии Vengeance Games ссылается на оценки аналитиков Strategy Partners и Высшей школы экономики, которые не подтверждают такие высокие показатели. Однако, учитывая трудности с подсчётом доходов через криптовалюту и другие серые источники, эта цифра может быть вполне реалистичной. Кроме того, на рынок влияет курс доллара, который в последние месяцы значительно колебался, что также могло повлиять на финансовые результаты.