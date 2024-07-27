Наука и технологии
Опубликовано 27 июля 2024, 20:29
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Россияне потратили более 54 млрд рублей на видеоигры

Результаты исследования XYZ
Аналитики XYZ назвали сумму, которую россияне потратили на видеоигры за второй квартал 2024 года
Россияне потратили более 54 млрд рублей на видеоигры
© Glenn Carstens-Peters

Во втором квартале 2024 года российские геймеры потратили 54,5 млрд рублей на видеоигры. Это на 11% больше, чем в первом квартале 2024 года, согласно исследованию онлайн-школы XYZ, входящей в образовательную компанию Ultimate Education.

Согласно опросам и анализу рынка, во втором квартале игры покупали почти 60% российских геймеров, что выше показателя в 56% за предыдущий период. Самыми популярными играми стали Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Hades 2 и Stellar Blade для PlayStation 5.

Эмма Юсова, исполнительный директор XYZ, отметила, что рынок видеоигр продолжает активно расти благодаря новым технологиям, расширению аудитории и увеличению инвестиций в контент. Это делает индустрию видеоигр одним из самых быстро развивающихся секторов развлекательной отрасли.