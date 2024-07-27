Россияне потратили более 54 млрд рублей на видеоигры

Во втором квартале 2024 года российские геймеры потратили 54,5 млрд рублей на видеоигры. Это на 11% больше, чем в первом квартале 2024 года, согласно исследованию онлайн-школы XYZ, входящей в образовательную компанию Ultimate Education.

Согласно опросам и анализу рынка, во втором квартале игры покупали почти 60% российских геймеров, что выше показателя в 56% за предыдущий период. Самыми популярными играми стали Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Hades 2 и Stellar Blade для PlayStation 5.

Эмма Юсова, исполнительный директор XYZ, отметила, что рынок видеоигр продолжает активно расти благодаря новым технологиям, расширению аудитории и увеличению инвестиций в контент. Это делает индустрию видеоигр одним из самых быстро развивающихся секторов развлекательной отрасли.