Россияне пожаловались на отсутствие прогресса в науке вне космоса и армии

Сам опрос был проведен еще 1 февраля текущего года, в нем приняло участие 1,6 тыс респондентов в возрасте от 18 лет. В итоге специалисты выяснили, что практически треть населения России, а именно 32%, придерживаются мнения, что больше всего российская наука развивается непосредственно в военной сфере. При этом на втором месте с 21% расположилась группа граждан, считающая, что больше всего открытий среди отечественных ученых относится к сфере космоса. За здравоохранение проголосовало 13% респондентов, за атомную и ядерную энергетику 5%, а в лидерство прогресса в программировании и IT-технологиях верят также всего лишь 5% россиян.

Напомним, что совсем недавно тот же ВЦИОМ опубликовал результаты другого опроса, по результатам которого удалось выяснить, что около 50% россиян считают, что инопланетяне постоянно посещают Землю, правда их либо скрывают власти, либо они сами стараются не попадаться нам на глаза.