Россияне предпочли российские товары иностранным

Согласно опросу, проведенному поисковой fashion-платформой GLAMI, порядка 65% жителей России отдают предпочтение магазинам, оформленным на русском языке. Также, если стоит выбор между двумя аналогичными по цене и качеству вещами, более половины опрошенных готовы будут отдать предпочтение отечественному продукту. Как оказалось, российские производители успели крайне хорошо себя зарекомендовать — 60% считает, что одежда и обувь из России отличается очень высоким качеством. Правда, из всех участников опроса только 44% хотя бы раз в жизни покупали одежду или обувь российского производства.

”“Я более чем уверена, что с повышением осведомленности о том, где можно купить платье или туфли российского дизайнера, последняя цифра будет расти. В целом интерес к локальным брендам — это общемировая тенденция, которую мы отмечаем не первый год”, — говорит Марсела Кжемьен, директор по маркетингу в GLAMI.