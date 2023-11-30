Россияне проявили неожиданную человечность по отношению к роботам-курьерам

Россияне активно помогают роботам-курьерам, которые застревают в снегу. Видео с доставщиками «Яндекса», застрявшими в сугробах, заполнили соцсети. Россияне толкали роботов, чтобы они продолжили движение. Компания «Яндекс» выпустила инструкцию, как помочь роботам, но вопрос: насколько удобно использовать такую доставку и смогут ли роботы заменить обычных курьеров, остаётся открытым.

Сейчас в «Яндексе» работает 130 роботов-доставщиков, из которых 50 появились в октябре. Роботы имеют полный привод и могут преодолевать бордюры, но не поднимаются по ступеням. Они забирают посылку в пункте выдачи, и покупатель получает трек-код для отслеживания и пин-код для открытия робота.

Россияне относятся к роботам с вниманием, но эксперты выражают удивление по поводу такого активного взаимодействия с курьерами-роботами. Отмечается, что в России роботы не заменяют человека, а предоставляют ему помощь. Компании продолжают экспериментировать с роботами-доставщиками, хотя такие способы доставки остаются на стадии эксперимента.