Россияне рассказали, где чаще всего ищут новости

Большинство россиян (74%) считают Telegram основным источником новостей, как показал опрос Mediacom.Expert в сотрудничестве с Anketolog.ru. Почти половина опрошенных (49%) рассматривают Telegram как мессенджер, в то время как остальные 51% видят в нем полноценную социальную сеть. При этом 61% регулярно используют Telegram для просмотра видеороликов, причём 14% делают это ежедневно.

Многие респонденты (65%) признали Telegram мессенджером года, в то время как WhatsApp занял второе место с результатом 29%, а Viber оказался на третьем месте с 2%. Отслеживание новостей в 2023 году в социальных сетях заявили 65% россиян, на телевизоре следили 60%, на новостных сайтах — 58%, на информационных ресурсах — 52%, а по радио — 22%.

Что касается использования чат-ботов, 76% респондентов заявили, что ими пользовались, и 80% из них находят их удобными. Неудобными считают чат-боты всего лишь 20% пользователей. В опросе приняли участие 1400 трудоустроенных россиян, исследование проводилось с 30 ноября по 10 декабря 2023 года.