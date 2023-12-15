Россияне рассказали, как часто они встречаются с фейками и где их больше всего

В новом исследовании Rambler&Co выяснилось, что более 90% россиян сталкивались с фейками на различных медиаплатформах. Социальные сети и мессенджеры лидируют по распространению недостоверной информации, составляя 64%, в то время как телевидение и интернет-издания упомянуты в 16% и 15% случаев соответственно.

Исследование, проведённое с 30 ноября по 7 декабря 2023 года среди 262 374 интернет-пользователей, также выявило, что более половины респондентов считают политику самой благодатной темой для фейков, за ней следуют новости о событиях в родном городе или стране, а затем экономические новости.

Интересно, что большинство тех, кто сталкивался с фейками, (81%) не поверили этой информации, хотя каждый десятый признался, что поверил, но затем увидел опровержение. 8% считают себя обманутыми. Также узнали, что треть респондентов, которые утверждают, что никогда не попадались на фейки, полагают, что это из-за их знаний, а ещё столько же полностью доверяют СМИ, которые читают.

Анализ также выявил, что для россиян отсутствие ссылок на верифицированные источники (50%) и раскрытие только одной точки зрения (33%) являются признаками недостоверной новости. Эмоциональность и просторечная лексика также упомянуты в 13% и 4% случаев соответственно.