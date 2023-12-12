Россияне рассказали, как используют веб-камеры помимо видеозвонков

Каждый десятый пользователь приложений для онлайн-встреч в России использует их не только для общения, но и в роли радионяни или видеонаблюдения. Это стало ясно после исследования аналитиков «Контур.Толка». Оказалось, что люди применяют сервисы для присмотра за домашними питомцами, проведения уроков с детьми и контроля за квартирой в отсутствие.

Респонденты рассказали, что видеосвязь стала для них не просто средством общения, но и заменой будильника, инструментом для оцифровки мемуаров и даже онлайн-вечеринок. Более половины звонят по видеосвязи друзьям и семье, а значительная часть участвует в различных мероприятиях, таких как онлайн-вечеринки и киноклубы.

Интересно, что только треть россиян использует видеосвязь исключительно для работы. Остальные видят в этом инструменте более широкие возможности, интегрируя его в повседневную жизнь. По словам руководителя проекта «Контур.Толк» Павла Скрипниченко, это неожиданное применение видеосвязи радует, так как они ориентировались в первую очередь на деловое общение.