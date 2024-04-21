Россияне рассказали, как хранят данные и пароли учётных записей

Опрос компании Art Engineering показывает, что многие россияне предпочитают хранить свои данные на бумаге, не доверяя электронным хранилищам. Пользователи выбирают разные способы хранения, от внешних жёстких дисков до облачных сервисов, но лишь небольшая часть предпочитает последние.

Исследование также выявило, что рынок дата-центров стремится к созданию компактных решений, учитывая требования законодательства о хранении персональных данных. Это вызывает не только интерес со стороны крупных компаний, но и увеличивает спрос на более доступные и компактные центры обработки данных.

Генеральный директор Art Engineering, Андрей Темченко, считает, что создание более доступных и компактных дата-центров будет ключевым трендом. Он предвидит появление домашних и карманных решений в ближайшие годы, что будет соответствовать потребностям бизнеса и обычных пользователей.