Россияне рассказали, какие технологические «фишки» хотят видеть в своих авто

Каждый пятый опрошенный россиянин (22%) мечтает, чтобы его автомобиль мог ездить и по воде, а не только по суше, показал опрос СК «Росгосстрах» и банка «Открытие».

Один из самых желанных вариантов — возможность запуска двигателя на расстоянии. Около 28% россиян хотели бы такую функцию в своём авто. Ещё 22% рассматривают опцию распознавания хозяина.

Среди топ-10 желаемых функций для автомобилей российских водителей — доводчик дверей (18%), способность летать (17%), автоматическая парковка (16%), автопилот (16%), система автоматической мойки (14%), солнечная батарея (13%) и функция автоматической смены цвета (9%). По словам представителей банка «Открытие», хотя многие мечтают о таких функциях, на практике большинство готовы приобрести среднюю комплектацию, а не автомобиль с полным набором опций.