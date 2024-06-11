Россияне рассказали, какие устройства используют для видеоигр

В списке популярных игровых устройств, в России в 2024 году на первых местах находятся очки виртуальной реальности, портативные консоли и беспроводные девайсы. Oculus Quest 3 из ОАЭ, Sony и Pico — самые популярные бренды среди очков виртуальной реальности. Oculus Quest 3 считается лидером среди геймеров и фанатов VR-технологий благодаря высокому разрешению и широкому углу обзора.

Sony, Asus и One X Player — главные бренды игровых консолей. Портативные приставки от Asus, Valve, Sony и Lenovo — самые востребованные среди портативных игровых устройств. Oculus Quest 3, Steam Deck OLED и Sony Playstation, Portal Remote Player занимают первые места в рейтинге заказов.

Однако, в этом списке не оказалось очков Apple Vision Pro, так как они не являются игровыми устройствами и предназначены скорее для развлечений и работы, чем для игр. По словам руководителя категории электроники «CDEK.Shopping» Антона Демчука, они проигрывают конкурентам в функциональности и цене.