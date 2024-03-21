Россияне рассказали, какими соцсетями пользовались чаще всего в 2023 году

Российские пользователи Facebookи Instagram сократились в разы за два года, поскольку обе платформы были признаны экстремистскими и заблокированы в России. Согласно данным компании Mediascop, в феврале 2024 года Instagram посещали ежедневно менее 7 млн россиян старше 12 лет, в то время как аудитория Facebook уменьшилась до 1,5 млн человек, при этом время, проводимое на платформе, уменьшилось на треть.

Хотя обе социальные сети были заблокированы в России с 2022 года, их активная аудитория по-прежнему держится, особенно в Instagram*. Хотя Facebook* не был так популярен в регионах, в Москве он потерял значительное количество пользователей, оставив за собой активную политическую и деловую аудиторию. Благодаря блокировкам зарубежных соцсетей, Telegram получил самую большую аудиторию за два года, привлекая около 60 млн человек, а платформа «Дзен» также выросла посещаемостью практически втрое.

С ростом блокировок зарубежных платформ рекламодатели начали активнее переходить на российские платформы, хотя есть ограничения для крупных компаний, взаимодействующих с государственными органами. Из-за этого рекламные бюджеты стали перераспределяться между платформами Telegram, «Дзен» и «Вконтакте», в то время как Instagram* теряет популярность среди крупных рекламодателей и переживает снижение активности.

_*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена _