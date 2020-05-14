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Россияне рассказали, какой вид транспорта они считают самым опасным в условиях коронавируса
Как ни странно, самолет далеко не на самом первом месте
Сервис бронирования билетов Biletix провел свежее исследование, в рамках которого россияне рассказали, какой вид транспорта они считают самым опасным в условиях коронавируса.
Так, если верить полученным данным, порядка 28% опрошенных высказали опасения касательно передвижения в сложившихся обстоятельствах на круизных лайнерах и автобусах. Чуть меньшее количество (26%) респондентов считают самым опасным путешествие на поездах, а 21% назвали таким видом транспорта самолет.
Стоит отметить, что более половины тех, кто принял участие в опросе, достаточно положительно отозвались о дополнительных мерах, призванных обеспечить эпидемиологическую безопасность в транспортных средствах. Так, 77% респондентов уверены, что улучшение качества санитарной обработки самолетов и прочие меры явно смогут снизить риск заражения.