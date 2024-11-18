Россияне рассказали о своих взаимоотношениях с нейросетями

В «Лаборатории Касперского» изучили отношение россиян к нейросетям и чат-ботам. Опрос показал, что 42% респондентов пользовались такими технологиями хотя бы раз, а 91% уверены, что на данный момент ИИ не способен испытывать чувства. Однако 27% опрошенных допускают, что в будущем машины могут научиться переживать эмоции. Эксперты отмечают, что современные виртуальные ассистенты, такие как «Алиса» от «Яндекса», уже обучены эмоциональному взаимодействию с пользователями, подбирая интонацию под контекст беседы.

При этом нейросети в основном используются для решения конкретных задач. Около 46% опрошенных применяли их для поиска информации, 44% — для работы, а 17% обсуждали личные темы. Несмотря на это, многие россияне всё ещё скептически относятся к подобным технологиям. По данным опросов, 43% страдают технофобией, а каждый третий опасается, что ИИ может стать причиной восстания машин. Эксперты подчёркивают, что такие страхи часто связаны с недостатком знаний и опытом взаимодействия с мошенниками.

Психологи считают, что эмоциональная привязанность к умным устройствам возникает как способ справляться с кризисами и социальной изоляцией, особенно у пожилых людей. Некоторым это помогает, но чрезмерное увлечение может усилить одиночество. Эксперты предупреждают, что доверие нейросетям не должно перерастать в беспечность. Пользователям важно помнить о рисках утечки личных данных и быть внимательнее при взаимодействии с виртуальными помощниками.