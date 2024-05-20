Россияне рассказали о своём опыте использования «умных» домов

Сегодня «умные» гаджеты становятся обыденностью — они устанавливаются в квартирах и домах многих людей. Исследование, проведённое Tiburon Research, показывает, какие технологии предпочитают россияне и насколько они доверяют умным устройствам. Опросы указывают на то, что наиболее распространёнными среди пользователей являются умные колонки (используются 71% владельцев) и умные лампочки (64% опрошенных). Почти половина также воспользовалась умными розетками, телевизорами и пылесосами.

Умные устройства призваны делать жизнь проще и безопаснее, но многие пользователи также высказывают опасения. Они беспокоятся о конфиденциальности данных, надёжности системы и возможности технических сбоев. Несмотря на это, большинство пользователей довольны своими умными устройствами и видят в них потенциал для улучшения жизни.