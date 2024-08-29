Россияне рассказали о своём отношении к «яблочной» технике

Сервис CDEK. Shopping провёл опрос среди россиян, чтобы выяснить, какие модели iPhone они используют и чего ждут от нового iPhone 16. Оказалось, что 23,5% респондентов пользуются iPhone 15, а около 20% имеют более старые версии. Примерно столько же людей все ещё отдают предпочтение кнопочным телефонам. Среди моделей, наиболее популярной у россиян, оказался iPhone 11, его выбрали почти 60%. Интересно, что лишь 4,2% опрошенных предпочли старую 4-ю модель.

Несмотря на регулярный выход новых моделей от Apple, россияне не спешат обновлять свои гаджеты. Около 53% участников опроса заявили, что покупают новый телефон только тогда, когда старый начинает глючить. Ещё 14,8% дожидаются полной поломки, а только 12,7% готовы приобрести новую модель сразу после выхода. Презентация iPhone 16 состоится в сентябре, и ожидается, что новый смартфон будет оснащён дополнительной кнопкой для камеры и новыми возможностями искусственного интеллекта.

Что касается цены на iPhone 16, то более трети респондентов считают, что она превысит 150 тыс. рублей. Однако только 19,2% готовы потратить такую сумму. Для 38,7% участников опроса эта цена слишком высока, а 18,2% не видят смысла в покупке новой модели из-за недоступности некоторых функций в России. Тем не менее, более половины опрошенных заинтересованы в обновлении, и их больше всего волнует, насколько улучшатся характеристики нового устройства, в то время как дизайн интересует лишь 5,2% респондентов.