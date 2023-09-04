Россияне считают, что родители должны самостоятельно обучать детей компьютерной грамотности

Многие люди считают, что важно учить детей, как быть безопасными в интернете. Однако большинство считает, что здесь главную роль должна играть семья, показывая правильное поведение в онлайн-мире. Это следует из исследования НАФИ.

Родители чаще всего беспокоятся о мошенничестве и вымогательствах, которые могут подстерегать их детей в интернете. Около 30% родителей назвали это основной угрозой. 20% опасаются, что их дети могут посещать запрещённые сайты и контент, не предназначенный для их возраста. Ещё 16% беспокоятся о наличии насилия и жестокости в онлайн-контенте, который может повлиять на детей. 11% опрошенных считают, что дети могут столкнуться с фейковой информацией и непроверенными данными. Проблемы со спамом и рекламой беспокоят 8% родителей.

Однако 71% опрошенных родителей говорят, что уделяют достаточно времени обучению своих детей цифровой безопасности.

Эксперт по безопасности в интернете, Дмитрий Овчинников, подчёркивает важность роли семьи в обучении детей цифровой безопасности. Он советует родителям обсуждать с детьми, что в интернете нет бесплатных ужинов, и объяснять им, что стоит ценить труд тех, кто создаёт онлайн-контент. Также важно включить обучение цифровой безопасности как часть образования в школах, чтобы создать более информированных и безопасных пользователей интернета.