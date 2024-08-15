Россияне сдали в переработку 714 тонн электронных отходов

В первой половине 2024 года покупатели сети «М.Видео — Эльдорадо» сдали на переработку почти 714 тонн электронных отходов, что на 7,5% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

За шесть месяцев клиенты сдали 667 тонн устаревшей техники (примерно 24,7 тысячи устройств) и 47 тонн батареек (около 2,4 миллиона штук). Эти цифры на 7,5% превышают показатели начала 2023 года, отмечают в пресс-службе.

Наибольшее количество утилизируемых предметов включало стиральные машины, холодильники, плиты, телефоны, телевизоры и другую электронику. В переработку шли чёрные металлы (38%), пластики (30%), медь (7%) и стекло (5%). Особенно активными в сдаче отходов стали жители крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород и Казань. Значительный рост спроса на вывоз крупной бытовой техники из домов клиентов сыграл ключевую роль в увеличении объёмов сдаваемых отходов более чем в 2,5 раза.