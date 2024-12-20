Россияне скупают видеокарты и процессоры на фоне роста цен

Продажи комплектующих для ПК в России заметно выросли в 2024 году, отмечают дистрибьюторы и маркетплейсы. На Ozon спрос на такие товары увеличился на 72% в штуках и на 83% в деньгах, а на Wildberries рост составил 41% и 56% соответственно. Основными факторами называют отложенный спрос и снижение цен на оперативную память DDR5, процессоры и материнские платы, которые подешевели на 8–12%. Однако значительнее всего подешевели видеокарты и системы охлаждения — на 29% и 20%.

Особый интерес покупателей вызвали видеокарты, чьи продажи на «Яндекс Маркете» выросли на 82%. Эксперты связывают это с популярностью видеоигр в России, где ПК по-прежнему лидируют над консолями. Глава Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников отметил, что российские разработчики делают акцент на платформы для ПК, а консоли остаются в стороне из-за отсутствия маркетинговой поддержки после ухода таких компаний, как Sony и Microsoft. Он добавил, что изменения курса рубля сильнее отразились на ценах консольных игр, чем на комплектующих для ПК.

Помимо гейминга, рост интереса к видеокартам связан с их применением в майнинге криптовалют. Специалисты рынка отметили, что майнинг стимулирует и рост цен на другие компоненты, такие как материнские платы и вычислительные модули. Сергей Вильянов, IT-эксперт, подчеркнул, что новые процессоры AMD и Intel, выпущенные во второй половине 2024 года, также повлияли на спрос. Несмотря на выход новинок, цены на старые поколения практически не упали из-за колебаний курса рубля, что подталкивает пользователей не откладывать апгрейд.