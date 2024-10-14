Россияне скупили все PlayStation 5 Pro доступные для предзаказа

Консоль PlayStation 5 Pro вызвала настоящий бум среди российских геймеров, — вся партия была распродана по предварительным заказам всего за полторы недели. Каждая приставка обошлась покупателям в 130 тысяч рублей, что значительно выше цен в США и Европе, где она стоит около 67 и 84 тысячи рублей соответственно. Несмотря на высокую стоимость, спрос превзошёл ожидания ритейлеров в 3,2 раза, и общие предзаказы составили 27% от объёма продаж более доступной PS5 Slim.

Сергей Мезин, руководитель департамента «Развитие игр и игрового сообщества» в группе «М.Видео–Эльдорадо», отметил, что предзаказы начались 26 сентября, и уже с первого дня стало ясно, что интерес к консоли огромный. В первом полугодии 2024 года базовая PS5 заняла 73% российского рынка консолей, и ожидания, что PlayStation 5 Pro появится на складах уже в ноябре, только подогрели интерес к новинке.

По словам Антона Горелкина, зампреда комитета Госдумы по информационной политике, одним из главных факторов, почему россияне выбирают PlayStation, являются её эксклюзивные игры. Кроме того, он добавил, что многие геймеры используют турецкие аккаунты для доступа к контенту, и Sony не предпринимает попыток это остановить, несмотря на массовое использование учётных записей из других стран, таких как Турция, Индия и Польша.