Россияне слепли и теряли слух после заражения COVID-19

Лысенко привела в пример и таких пациентов, которые по итогу полностью лишались волос. Бывали и более «приземлённые» последствия, такие как отсутствие нормального обоняния на протяжении длительного времени.

Напомним, что ранее врач-кардиолог Заурбек Шугушев рассказал, что переболевшие новым штаммом COVID-19 продолжат чувствовать себя неважно ещё какое-то время. В наибольшей зоне риска в их случае — сосуды.