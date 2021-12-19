Россияне слепли и теряли слух после заражения COVID-19

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Россияне слепли и теряли слух после заражения COVID-19Звучит, конечно, жутко
Главный врач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко рассказала о том, что часть пациентов из России, которые переболели COVID-19, в результате теряли зрение и слух.
При этом специалист заявила, что бывали и случаи, когда люди сталкивались с прочими «болячками».
И бесплодие есть от ковида, и потеря слуха, и извращение качества жизни. У нас были пациенты, которые теряли слух, которые потеряли зрение. У нас, кстати говоря, очень многие, прошедшие реанимацию.
Лысенко привела в пример и таких пациентов, которые по итогу полностью лишались волос. Бывали и более «приземлённые» последствия, такие как отсутствие нормального обоняния на протяжении длительного времени.
Напомним, что ранее врач-кардиолог Заурбек Шугушев рассказал, что переболевшие новым штаммом COVID-19 продолжат чувствовать себя неважно ещё какое-то время. В наибольшей зоне риска в их случае — сосуды.
Источник: Lenta.ru