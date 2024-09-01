Россияне смогу поиграть в новую игру по Star Wars несмотря на санкции

Группа «М.Видео-Эльдорадо» анонсировала, что в начале сентября в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» начнут продавать диски с игрой Star Wars Outlaws для консоли PlayStation 5. Цена игры составит 6,9 тысячи рублей, об этом рассказали представители компании.

Star Wars Outlaws — это приключенческая игра с открытым миром, разработанная студией Massive Entertainment, которая входит в Ubisoft. В игре рассказывается о Кей Вес, молодой контрабандистке, мечтающей стать самой известной преступницей в Галактике. Сюжет разворачивается между событиями «Империи наносит ответный удар» и «Возвращения джедая», когда Галактика находится в состоянии войны, и криминальные группировки, такие как Чёрное Солнце и Синдикат Пайк, становятся все более влиятельными.

Игроки смогут наслаждаться большим открытым миром, исследовать различные планеты и участвовать как в наземных боях, так и в космических сражениях. Кроме того, в Star Wars Outlaws будут важны решения, которые будут влиять на развитие сюжета, что добавит игре глубины и интерактивности.