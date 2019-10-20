Россияне смогут арендовать комнату на Луне

Стало известно, что корпорация "Стратегические пункты управления", которая принадлежит “Роскосмосу”, работает над проектом Patron Moon в рамках которого будет реализована небольшая база на спутнике Земли. Компания планирует отправить на Луну уникальную установку, способную самостоятельно закрепится на поверхности при помощи буров. Поставка энергии для базы будет осуществляться силами небольшой атомной электростанции. На данный момент предполагаемой массой базы называют 70 тонн, а суммарный объем всех комнат составит 624 м³. Ожидается, что в выдвижных жилых отсеках смогут разместиться порядка 50 человек.

Цена данного сооружения вместе с электростанцией составляет примерно 462 млн долларов, что по мнению авторов окупится всего за год благодаря сдаче комнат в аренду. Стоимость путешествие с Земли на Луну, в которое включено проживание в одном помещении площадью в 10 м², обойдется от 10 до 30 млн долларов. Уже в 2028 году базу планируют отправить на Луну с помощью ракеты-носителя “Енисей”.