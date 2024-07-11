Россияне смогут арендовать зонты в московском метро

В Московском метрополитене начали тестировать новый сервис под названием ЗонтБери, который предлагает аренду зонтов через специальные автоматы. Идея возникла на одной из сессий «Стартап-студии», где сотрудники транспортного департамента разрабатывают инновационные сервисы для городского транспорта. В настоящее время автоматы доступны на станциях «ФизТех», «Яхромская» и «Лианозово», а официальный запуск сервиса запланирован на 10 июля. Пассажиры смогут ознакомиться с тарифами через QR-коды на крышках автоматов.

Сервис предлагает несколько тарифных планов: за сутки аренда зонта обойдётся в 250 рублей, за час — 50 рублей и за минуту — 10 рублей. При аренде необходимо будет внести залог в размере 500 рублей, который возвращается при возврате зонта в любой доступный автомат. Если тестовый период проекта окажется успешным и будет выявлено достаточное количество пользователей, планируется расширить сеть автоматов и установить их на других линиях московского метрополитена.

Инициатива стартапа ЗонтБери открывает новые возможности для пассажиров в условиях переменчивой погоды, предлагая удобный и доступный способ аренды зонта прямо на станции метро.