Россияне смогут бесплатно отправить свое имя в космос

Так, по словам руководителя направления по космическим наноспутникам Александра Хохлова, данная возможность будет осуществлена в рамках акции «Отправь свое имя в космос» на сайте компании. Старт акции запланирован на 4 октября, а продлится она вплоть до 15 ноября.

“Нанесенные на специальные носители имена планируется доставить на околоземную орбиту на космических аппаратах типа CubeSat, разработанных инженерами компании”, — поделился Хохлов.

Запустить наноспутники «Геоскан 1U альфа», «Геоскан 1U бета», «Геоскан 1U гамма» и «Геоскан 3U альфа» планируют весной следующего года с космодрома «Восточный». Отмечается, что на двух их них и разместят носители с именами россиян.