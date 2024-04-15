Россияне смогут купить билеты на поезд в официальном приложении РЖД

«Российские железные дороги» (РЖД) выпустили новое приложение для смартфонов, через которое можно покупать билеты на поезда, сообщили в пресс-службе компании. Это веб-приложение, называемое «РЖД пассажирам», доступно на всех мобильных устройствах и операционных системах.

Евгений Чаркин, замгендиректора РЖД, подчеркнул, что новое веб-приложение сохраняет все основные функции портала ticket.rzd.ru, включая покупку билетов на поезда и использование бонусов программы лояльности «РЖД бонус». Планируется добавить возможность покупки билетов на пригородные поезда в будущих версиях приложения.

Иван Колесников, замгенерального директора РЖД, отметил, что PWA-приложение станет альтернативой мобильным приложениям и позволит пользователям получать широкий спектр услуг без ограничений, магазинов приложений. Планируется дальнейшее совершенствование приложения и веб-сайта для увеличения функциональности и удобства использования.