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Наука и технологии
Опубликовано 15 апреля 2024, 19:43
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Россияне смогут купить билеты на поезд в официальном приложении РЖД

Рассказали в компании
РЖД запустило собственное приложение для покупки билетов
Россияне смогут купить билеты на поезд в официальном приложении РЖД
© Maria Shishkova

«Российские железные дороги» (РЖД) выпустили новое приложение для смартфонов, через которое можно покупать билеты на поезда, сообщили в пресс-службе компании. Это веб-приложение, называемое «РЖД пассажирам», доступно на всех мобильных устройствах и операционных системах.

Евгений Чаркин, замгендиректора РЖД, подчеркнул, что новое веб-приложение сохраняет все основные функции портала ticket.rzd.ru, включая покупку билетов на поезда и использование бонусов программы лояльности «РЖД бонус». Планируется добавить возможность покупки билетов на пригородные поезда в будущих версиях приложения.

Иван Колесников, замгенерального директора РЖД, отметил, что PWA-приложение станет альтернативой мобильным приложениям и позволит пользователям получать широкий спектр услуг без ограничений, магазинов приложений. Планируется дальнейшее совершенствование приложения и веб-сайта для увеличения функциональности и удобства использования.