Россияне смогут купить новую PlayStation к новогодним праздникам

PlayStation 5 Pro (PS5 Pro) появится на мировом рынке в ноябре, а в России ожидается в конце ноября или начале декабря. Информация поступила от трёх источников в ритейле, которые утверждают, что новая консоль будет похожа на PS5 Slim, и даже панели от Slim подойдут к Pro. Один из источников отметил, что в этом году они планируют выпустить PS5 Pro и ожидают официального анонса от производителя.

Французский портал Dealabs поделился рендерами консоли и некоторыми спецификациями. По их данным, загрузка на PS5 Pro станет быстрее, на 45%, благодаря оптимизации GPU, а процессор останется прежним, но с новым режимом, который увеличит производительность на 10%. Также ожидается, что на старте будут две версии: цифровая модель без дисковода за $599 и стандартная с дисководом за $699.

Интерес к новым моделям PlayStation растёт, в том числе из-за отказа от дисков и перехода на цифровые версии игр. Гендиректор компании «ИОН» считает, что подписочные сервисы и доступ к дорогим играм играют важную роль в увеличении популярности PS5. Также директор Межконтинентальной киберспортивной лиги заметил, что отсутствие отечественных аналогов, таких как PlaySpace, оставляет PlayStation на рынке без конкуренции. Эксперты подчёркивают, что Sony важно выпустить новую консоль до католического Рождества, чтобы успеть к новогодним распродажам, хотя особых изменений от базовой модели не ожидается.