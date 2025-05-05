Россияне смогут начать использовать цифровой рубль в жизни в 2027 году

Россияне смогут начать пользоваться цифровым рублём уже во второй половине следующего года, если всё пойдёт по оптимистичному сценарию. Однако более реалистичный срок это 2027 год, считает профессор Алексей Войлуков из Президентской академии. Эксперт отмечает, что к тестированию цифрового рубля уже подключились 15 банков, включая Сбербанк, Т-Банк и банк «Точка». Около 50 компаний открыли счета в цифровых рублях, а число физических пользователей выросло до 2 тысяч.

Несмотря на активное тестирование, россияне могут воспринять новую технологию с осторожностью. По словам Войлукова, цифровой рубль пока не предлагает явных преимуществ перед привычными способами оплаты, такими, как банковские карты. Кроме того, использование QR-кодов требует стабильного интернета, что делает процесс оплаты менее удобным. Это может стать барьером для быстрого массового перехода на новую систему.

Эксперт считает, что цифровой рубль может привлечь тех, кто уже активно пользуется платежами через СБП и QR-коды. Однако массовое внедрение будет зависеть от того, какие дополнительные выгоды смогут предложить Центробанк и банки-операторы. Например, это могут быть упрощённые финансовые операции или новые сервисы, которые сделают использование цифрового рубля более привлекательным.