Наука и технологии
Сегодня 15:50
Россияне смогут найти работу во ВКонтакте
Причем алгоритм сервиса подберет самые лучшие для пользователя варианты
Как стало известно, россияне смогут найти работу во ВКонтакте. Для этих целей соцсеть, совместно с сервисом Worki, запустила новый раздел под названием “Работа”.
Согласно имеющимся данным, соискатели получат возможность размещать на площадке собственные резюме и откликаться на уже опубликованные вакансии. В свою очередь работодатели смогут выбирать работников, используя лишь инструменты соцсети, не прибегая к сторонним сервисам.
В веб-версии ВКонтакте для компьютеров раздел доступен в меню, в то время как в мобильном приложении его можно найти во вкладке “Сервисы”. Представители соцсети отмечают, что лента вакансий для пользователя будет индивидуальной - для ее формирования будет использоваться открытая информация непосредственно из профиля пользователя и его текущей геолокации.