Россияне смогут найти работу во ВКонтакте

В веб-версии ВКонтакте для компьютеров раздел доступен в меню, в то время как в мобильном приложении его можно найти во вкладке “Сервисы”. Представители соцсети отмечают, что лента вакансий для пользователя будет индивидуальной - для ее формирования будет использоваться открытая информация непосредственно из профиля пользователя и его текущей геолокации.