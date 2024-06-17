Россияне смогут обновлять смартфон до топового каждый год

МТС объявила о запуске обновлённой версии подписки Share It для смартфонов. Теперь пользователи могут выбирать бесплатный комплект на 12 месяцев, включающий тариф «МТС Больше», страховку на смартфон, защитное стекло и подписку «МТС Premium». Цель обновления программы — сделать доступ к подписке ещё удобнее для клиентов.

Подписка позволяет пользователям самостоятельно выбирать, какие услуги и продукты подключить — от одного до всех доступных. Также в рамках новых условий можно ежегодно обменивать смартфон с значительной выгодой. Например, ежемесячная подписка на iPhone 15 Pro, 256 ГБ, составит около 7,5 тыс. рублей.

Чтобы подключить Share It, нужно оставить заявку на сайте. После её одобрения следует оплатить первый месяц подписки и забрать выбранный смартфон в любом из магазинов. По прошествии года пользователь может обменять устройство на новое, отказаться от подписки или выкупить смартфон полностью. Сервис доступен для абонентов всех операторов и включает 52 модели от Apple, Xiaomi, Samsung, Huawei и других производителей.