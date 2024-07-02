Россияне смогут обучится работе с ИИ даже без профильного образования

Яндекс. Образование в новом учебном году расширяет свои образовательные программы, предлагая студентам непрофильных специальностей возможность изучения искусственного интеллекта. Как сообщается в пресс-службе компании, это включает в себя интердисциплинарные модули и две магистерские программы для маркетологов и финансистов.

Новая инициатива позволяет студентам различных направлений учёбы освоить инструменты анализа данных и работу с нейросетями, применяя их для решения профессиональных задач в своей области. Каждый образовательный модуль состоит из онлайн-курса, специальных заданий и адаптированных датасетов, что способствует интеграции современных практик использования интеллектуальных технологий и Data Science в образовательные программы не-IT направлений.

Среди первых учебных заведений-партнёров Яндекса — НИУ ВШЭ, Финансовый университет и Московский городской педагогический университет. Например, студенты педагогических специальностей смогут узнать, как применять искусственный интеллект для анализа образовательных данных, визуализации информации и автоматизации повседневных процессов.