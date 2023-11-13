Россияне смогут оформить электронную зачётку и студенческий билет на «Госуслугах»

Минцифры рассматривает идею внедрения электронного студенческого билета и других документов на портале «Госуслуги», чтобы сделать процессы, связанные с учёбой в вузе, более удобными. Предложение планируется реализовать с 2024 года. Электронный студенческий билет будет доступен для студентов различных программ, включая бакалавриат, специалитет, магистратуру, ординатуру и аспирантуру.

Этот электронный документ закроет студентам потребностей, включая доступ на территорию университета, возможность отслеживать свою успеваемость, оформление проездных на городской транспорт, а также приобретение билетов со скидкой для поездов и других мероприятий. Важно отметить, что студенты смогут выбирать между обычным и электронным студенческим билетом в зависимости от своих предпочтений. Места, где можно будет воспользоваться этими привилегиями, будут опубликованы на портале «Госуслуги».