Россияне смогут оплачивать госуслуги по QR-коду

Так, при обращении в центры госуслуг “Мои документы” в рамках любой из услуг можно получить квитанцию, на которой и будет расположен QR-код для оплаты. Так, все что остается пользователям, это воспользоваться приложением “Госуслуги”, отсканировав в нем код с последующим переводом заданной суммы. Сообщается, что на данный момент пилотный проект доступен лишь в Липецкой области. Оплатить с QR-кодом можно как услуги ФНС, так и Росреестра. Впоследствии же доступны для оплаты новым способом станут услуги МВД России и других органов власти.

”Быстрая оплата по QR-коду не предполагает ручного внесения реквизитов платежа и производится без комиссии. Оплату возможно произвести прямо на месте, без терминалов оплаты в центрах "Мои документы" и посещения отделений банков”, — поделились представители Минкомсвязи.