Россияне смогут оплачивать покупки сканированием лица

Новый способ оплаты уже доступен клиентам ВТБ банка в супермаркетах “Лента”. Для осуществления трансакции покупателям, которые прошли биометрическую идентификацию, нужно лишь посмотреть в камеру, расположенную на кассе магазина. По словам представителей ВТБ, внедрение системы оплаты сканированием лица в промышленных масштабах должны реализовать уже в этом году.

”В пилотных проектах технология используется для небольших платежей. Чтобы подтвердить перечисление более крупных сумм, планируется использовать второй фактор, например, ПИН-код. Клиент также сможет оплатить лицом покупку в интернете, посмотрев в камеру на телефоне и назвав последовательность цифр, вместо длительного заполнения реквизитов карты”, - поделились источники из “Ростелекома”.