Россияне смогут оплатить проезд в московском метро через СБП

Систему быстрых платежей (СБП) намерены запустить в московском метро этим летом, рассказала Жанна Ермолина, заместитель руководителя по клиентским сервисам и работе с пассажирами. Она отметила завершение работ по интеграции СБП с кассами, автоматами по продаже билетов и турникетами. Цель запуска — предоставить пассажирам возможность использовать технологию без физических банковских карт.

Планируемое внедрение СБП в метро направлено на упрощение оплаты проезда и повышение удобства для пассажиров. Оно позволит использовать современные технологии, освободив пользователей от необходимости иметь при себе банковские карты. Это шаг в направлении современных стандартов обслуживания и улучшения транспортной инфраструктуры.

Инициатива о внедрении СБП в московском метрополитене была представлена на Финансовом конгрессе Банка России, где Жанна Ермолина подчеркнула значимость этого шага для улучшения сервиса и повседневного опыта пассажиров.