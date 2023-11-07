Россияне смогут оплатить штрафы, налоги и пошлины через СБП

Банк России собирается предписать банкам предоставлять своим клиентам возможность оплачивать налоги и сборы через систему быстрых платежей (СБП), если информация о начислениях доступна в государственной системе для таких платежей. Это отражено в документе, опубликованном на сайте Банка России и связанном с изменениями в положении о СБП.

Этот проект предписания накладывает обязанность на системно значимые банки и банки с универсальной лицензией, чтобы предоставить возможность физическим лицам совершать платежи в бюджет через СБП, если информация о начислениях доступна в государственной системе для таких платежей.

Банк России открыл окно для обсуждения предложений и замечаний по этому проекту до 16 ноября 2023 года. Планируется, что банки начнут предоставлять эту услугу с 1 апреля 2024 года, и системно значимые банки должны внедрить её обязательно к 1 октября 2024 года.

Этот проект указания также открывает возможности для трансграничных переводов денег через СБП с участием иностранных поставщиков платёжных услуг и иностранных банков. Кроме того, он предписывает возможность возврата денег плательщикам в случае неудачных трансграничных переводов. Документ начнёт действовать спустя 10 дней с дня его публикации.