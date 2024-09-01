Россияне смогут перенести данные из Miro на «VK Доску»

В конце августа VK запустила бета-версию своего нового сервиса «VK Доска», добавив возможность переноса данных с других платформ, включая ранее созданные виртуальные пространства. Эта функция позволит пользователям сохранить важные текстовые и визуальные элементы из зарубежных сервисов и продолжить с ними работу в VK.

Чтобы воспользоваться новой функцией, пользователям нужно зайти в специальный раздел VK Доски и авторизоваться в Miro. После этого они получат доступ к своим сохранённым виртуальным доскам. В процессе переноса можно сохранить разные элементы, такие как фигуры, стрелки, стикеры с текстом, тексты, картинки и шаблоны, если они созданы из стандартных фигур.

Стоит отметить, что перенос контента не имеет ограничений по количеству личных досок или тех, к которым у пользователя есть доступ в Miro. Каждое новое виртуальное пространство будет иметь такую же доску с тем же названием и правами владельца. В середине августа 2024 года Miro сообщила своим пользователям, что из-за новых санкций с 12 сентября доступ к платным аккаунтам в России будет закрыт.