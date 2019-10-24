Россияне смогут пересекать границу без паспорта

На данный момент известно, что как только новая технология будет внедрена, ее услугами смогут воспользоваться только граждане России, но в дальнейшем планируется открыть доступ и для иностранцев, правда им в таком случае придется оставить в России образцы своей биометрии.

По словам сотрудника пограничной службы Руслана Женетля, программное обеспечение, необходимое для проверки документов, уже было создано. Сейчас же планируется разработка автоматических систем пограничного контроля, благодаря которым новая система сможет полноценно работать. Но уже сегодня доступны два опытных образца автоматических кабин, созданных для пропуска граждан на границе, причем по его словам, испытания данных кабин были проведены в аэропорту Шереметьево.