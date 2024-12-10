Россияне смогут подключиться к отечественному аналогу Stralink в 2030 году

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что российская спутниковая система, которая будет аналогом американской Starlink, гарантированно начнёт работать к 2030 году. Он отметил, что при разработке этого проекта основное внимание будет уделено качеству обслуживания, а не скорости развёртывания спутников.

По словам Борисова, цель — не установить рекорды по быстроте, а обеспечить стабильное предоставление услуг в интересах экономики, обороны и безопасности страны. Он подчеркнул, что задача заключается в том, чтобы российские пользователи могли подключиться к системе спутниковой связи уже к 2030 году, а возможно, и раньше, в 2028–2029 годах.

Таким образом, несмотря на амбициозные планы, акцент будет сделан на обеспечении необходимого объёма услуг, чтобы система удовлетворяла все требования, прежде чем выйдет на полную мощность.