Россияне смогут поиграть в «запрещённые» игры из Steam через VK Play

Каталог VK Play теперь стал значительно интереснее благодаря добавлению ключей Steam и эксклюзивного контента. Тысячи игр, которые раньше были недоступны в России, теперь можно найти на этой цифровой платформе. В числе новинок — такие популярные тайтлы, как Dark Souls III, Death Stranding и No Man’s Sky.

Кроме того, пользователи теперь могут приобрести ключи для таких культовых игр, как Batman: Arkham, Deus Ex, God of War, Horizon, Forbidden West, Mortal Kombat 11, Resident Evil и Warhammer 40k. Помимо самих игр, VK Play предлагает дополнительные материалы и валюту для любимых проектов, а также карты для покупок в App Store, iTunes и подписки для World of Warcraft.

Александр Михеев, руководитель VK Play, отметил, что игроки положительно восприняли обновления, и пообещал, что платформа будет продолжать развиваться. Теперь VK Play становится настоящим центром для геймеров, предлагая не только игры, но и всё, что нужно для комфортного игрового процесса.