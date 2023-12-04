Россияне смогут покупать автомобили через «Госуслуги»

На «Госуслугах» улучшили сервис по продаже и покупке автомобилей, добавив возможность проведения платежей через аккредитив. Теперь пользователи могут не только заключить электронный договор, но и осуществить оплату с использованием этого финансового инструмента. Работа над сервисом проведена совместно с Сбербанком, где аккредитив будет автоматически исполнен после подтверждения регистрации автомобиля в ГИБДД, что обеспечивает безопасность и удобство для покупателей и продавцов.

Этот шаг направлен на защиту интересов российских граждан при совершении сделок с автомобилями, предоставляя удобный и автоматизированный процесс обмена данными между порталом «Госуслуги» и Сбербанком. Покупатели получают гарантированное удовлетворение своих потребностей, а продавцы могут быть уверены в получении оплаты за проданные автомобили. Сервис также предоставляется бесплатно, и его использование позволяет провести сделку онлайн, а также убедиться в проверке автомобиля и отсутствии ограничений на его регистрацию.