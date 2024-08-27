Наука и технологии
Опубликовано 27 августа 2024, 00:56
1 мин.

Россияне смогут получить до 500 тыс рублей за уязвимости сервисов Сбера

Компания открыла новый конкурс для «белых» хакеров
Сбер запустил программу с вознаграждением по поиску уязвимости в своих сервисах для "белых" хакеров
Россияне смогут получить до 500 тыс рублей за уязвимости сервисов Сбера
© ferra.ru

Сбер запускает программу вознаграждений за найденные уязвимости в своих цифровых сервисах, предлагая независимым исследователям до 500 тысяч рублей за обнаруженные баги. Сервисы Сбера, включая «СберБанк Онлайн» и «СберИнвестиции», охватывают более 100 миллионов пользователей по всей России, и компания стремится обеспечить их безопасность на высшем уровне.

Исследователи смогут проверить на уязвимости такие ресурсы, как официальный сайт Сбербанка, мобильные и веб-версии «СберБанка Онлайн» для iOS и Android, а также «Сбер ID» — сервис для входа в приложения экосистемы. В рамках программы также предусмотрена возможность поиска багов в приложении «СберИнвестиции». В зависимости от уровня критичности уязвимости, вознаграждение может достигать полумиллиона рублей.

Сергей Крайнов, начальник управления экспертизы кибербезопасности Сбера, отметил, что запуск этой программы на платформе BI.ZONE Bug Bounty — важный шаг в усилении кибербезопасности. В компании надеются, что сотрудничество с этичными хакерами поможет сделать их программы одними из самых конкурентоспособных на рынке. Евгений Волошин из BI.ZONE добавил, что совместная работа специалистов и независимых исследователей повысит устойчивость сервисов к киберугрозам, обеспечив надёжную защиту данных пользователей.