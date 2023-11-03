Россияне смогут проверить подлинность паспорта на «Госуслугах»

еперь на портале «Госуслуг» доступна проверка подлинности и действительности паспорта, что может пригодиться при заключении сделок и договоров. Эта услуга позволяет удостовериться в том, что представленный документ не фальшивый и не просрочен. При помощи этой проверки можно убедиться, что паспорт не является поддельным и его срок действия не истёк.

Для проведения проверки необходимо выбрать соответствующую услугу на портале «Госуслуг». Затем система автоматически сравнивает предоставленные данные с информацией, содержащейся в базе данных МВД. Если паспорт подлинный и действителен, система это подтвердит. В случае, если паспорт фальшивый или его срок действия истёк, система выдаст соответствующее уведомление.

Если проверка на портале «Госуслуг» не даёт определённых результатов, рекомендуется обратиться в МВД для дополнительной проверки и уточнения статуса паспорта. Эта новая услуга обеспечивает большую надёжность и безопасность в сделках и общении с гражданами, позволяя точно удостовериться в подлинности представленных документов.