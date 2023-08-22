Россияне смогут смотреть YouTube через специальный сервис-прослойку от Ростелекома

Сервис, названный ytonline.ru, предоставляет доступ к YouTube, но через специальную прослойку, созданную отечественным оператором. Это позволит фильтровать контент, который, по мнению властей, является неправильным.

Михаил Климарёв, исполнительный директор «Общества защиты интернета», подтвердил, что данный сервис может стать инструментом ограничения видеоплатформы Google.

По его словам, прямой доступ к видеосервису будет заблокирован, но пользователи смогут просматривать видео через портал Ростелекома. Однако не весь контент будет доступен: «котиков и кулинарию – пожалуйста, а крамольный с точки зрения власти контент он не пропустит».

После принятия решения о запуске такого фильтра, потребуется около двух месяцев. Технические сложности отсутствуют, и серьёзные финансовые затраты не предвидятся.