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Россияне смогут снимать деньги с банковских карт на кассах магазинов

Так магазины смогут увеличить свою прибыль
Эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов, проводимый сейчас в некоторых малонаселенных пунктах, могут расширить на всю Россию. Торговые точки будут получать небольшую комиссию за поддержку и предоставление данной услуги, а люди смогут избавить себя от бесконечных поисков ближайших банкоматов, сообщил замглавы Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

На данный момент услуга работает в тестовом режиме в некоторых малонаселенных пунктах при поддержке узкого круга банков и ретейлеров. После распространения эксперимента на территории всей России, удобство от новой системы снятия наличных в первую очередь оценят жители различных деревень и малых поселений, заявил Войлуков. При этом он уточнил, что услуга будет возможна лишь в случае совершения какой-либо покупки и при этом торговые точки будут получать свою небольшую комиссию от банка за выполнение данной операции. В противном случае магазинам просто невыгодно заниматься предоставлением данной услуги.

По данным издания “Известия”, в центральном банке, а также ряде банков и ретейлеров поддерживают масштабирование эксперимента. Услугу выдачи наличных на кассе уже запустили такие банки, как “Сбербанк”, "Русский стандарт", а также "Россельхозбанк".

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