Россияне смогут снимать деньги с банковских карт на кассах магазинов

На данный момент услуга работает в тестовом режиме в некоторых малонаселенных пунктах при поддержке узкого круга банков и ретейлеров. После распространения эксперимента на территории всей России, удобство от новой системы снятия наличных в первую очередь оценят жители различных деревень и малых поселений, заявил Войлуков. При этом он уточнил, что услуга будет возможна лишь в случае совершения какой-либо покупки и при этом торговые точки будут получать свою небольшую комиссию от банка за выполнение данной операции. В противном случае магазинам просто невыгодно заниматься предоставлением данной услуги.

По данным издания “Известия”, в центральном банке, а также ряде банков и ретейлеров поддерживают масштабирование эксперимента. Услугу выдачи наличных на кассе уже запустили такие банки, как “Сбербанк”, "Русский стандарт", а также "Россельхозбанк".