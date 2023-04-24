Россияне смогут увидеть очень редкое лунное затмение 5 мая

Во время данного явления Луна будет проходить через внешнюю область земной тени, называемой полутенью, и располагаться в созвездии Весы.

Согласно столичному планетарию, с 18:14 до 22:31 по московскому времени Луна будет проходить через полутень Земли, а максимум затмения, когда почти вся Луна окажется в полутени, наступит в 20:23 мск.

В это время потемнение северного края Луны будет заметно невооруженным глазом при ясной погоде.

Сообщается, что затмение продлится 4 часа 17 минут и будет наблюдаться также из Антарктиды, большей части Азии, Южной и Восточной Европы, Австралии, Африки и в акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанов.

В следующий раз настолько же глубокое полутеневое лунное затмение можно будет увидеть лишь в сентябре 2042 года.