Россияне смогут увидеть очень редкое лунное затмение 5 мая

Россияне смогут увидеть очень редкое лунное затмение 5 маяЗа исключением жителей двух регионов
5 мая 2023 года ожидается полутеневое затмение Луны, которое будет видно с большей части территории России. Исключениями станут Таймыр и Чукотка.
Во время данного явления Луна будет проходить через внешнюю область земной тени, называемой полутенью, и располагаться в созвездии Весы.
Согласно столичному планетарию, с 18:14 до 22:31 по московскому времени Луна будет проходить через полутень Земли, а максимум затмения, когда почти вся Луна окажется в полутени, наступит в 20:23 мск.
В это время потемнение северного края Луны будет заметно невооруженным глазом при ясной погоде.
Сообщается, что затмение продлится 4 часа 17 минут и будет наблюдаться также из Антарктиды, большей части Азии, Южной и Восточной Европы, Австралии, Африки и в акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанов.
В следующий раз настолько же глубокое полутеневое лунное затмение можно будет увидеть лишь в сентябре 2042 года.